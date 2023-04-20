Будівля посольства Росії в Києві

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії. Також рада звернулася до Кабміну з проханням повернути будівлю і навколишню територію в державну власність, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави», – повідомив очільник Києва.

Крім того, депутати планують розірвати договори оренди землі на Володимирському узвозі. Це, за словами мера, унеможливить будівництво на ньому та не допустить спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії, яка внесена до переліку спадщини ЮНЕСКО.

На тлі цього мер столиці підкреслив, що Київ розпочинає процедуру створення Меморіалу захисників України. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд.

За інформацією «Суспільного», рішення про розірвання договору угоди про оренду землі підтримали 73 депутати.