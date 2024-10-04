«Зелено-білі» спробують здобути третю перемогу в сезоні

У п’ятницю, 4 жовтня, «Карпати» в межах 9-го туру чемпіонату України зіграють з «Інгульцем». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» і розпочнеться о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Сергій Задиран (Київська область), а за VAR відповідатиме Олександр Афанасьєв (Харків).

«Інгулець» залишається єдиною командою, яка досі не перемагала у поточному сезоні. Підопічні Василя Кобіна 4 рази зіграли внічию та 4 рази зазнали поразки й з 4-ма очками йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ. У «Карпат» ситуація дещо краща – 2 перемоги, 2 нічиї та 4 програші. Родзинки протистоянню додає той факт, що «Інгулець» – колишня команда нинішнього наставника« зелено-білих» Владислава Лупашка. Саме він за підсумками минулого сезону вивів петровців в еліту з Першої ліги, обійшовши на фініші «Карпати» Мирона Маркевича.

FAVBET фаворитом протистояння вважає львів’ян. На перемогу Лупашка і Ко дають 1,88, тоді як успіх «Інгульця» оцінюють в 4,85. Нічия котирується в 3,40. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,28, тоді як тотал менше 2,5 – 1,70.

Найбільше шансів забити у «Карпат» мають Ігор Невеш (3,00) та Амвросій Чачуа (3,50), а в «Інгульця» – Денис Устименко та Олександр Козак (обидва 4,50).

Де дивитися матч 9-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Інгульцем»

Матч «Карпати» – «Інгулець» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.