Велосипедит їхав назустріч мотоциклу по його частині дороги

51-річний велосипедист загинув внаслідок наїзду мотоцикла у Болехові. ДТП сталася ввечері у середу, 5 жовтня. Поліцейські попередньо встановили, що велосипедист їхав назустріч 22-річному мотоциклісту. Внаслідок зіткнення велосипедист загинув на місці ДТП. Водія мотоцикла перевірили на алкоголь, на момент аварії він перебував тверезим. У поліції ZAXID.NET уточнили, що велосипедист їхав без світловідбивального жилета.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про ДТП у Болехові правоохоронці отримали о 21:00 середи, 5 жовтня. На місці поліцейські встановили, що 22-річний мотоцикліст наїхав на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку, по смузі руху мотоцикла. За кермом мотоцикла перебував мешканець Болехова.

«Від отриманих травм 51-річний велосипедист загинув на місці події. Водія мотоцикла перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезий», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області у коментарі ZAXID.NET уточнили, що велосипедист був без світловідбивального жилета. На велосипеді була прикріплена фара, проте наразі правоохоронці встановлюють, чи була вона увімкнена у момент аварії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із забороною керувати автомобілями на три роки. Розслідування триває, поліція встановлює усі обставини смертельної ДТП.