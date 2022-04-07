За даними поліції, за кермом водій перебував тверезим

Внаслідок ДТП із фурою у Закарпатській області загинула 76-річна пенсіонерка. За попередньою інформацією, вона раптово вийшла на дорогу та потрапила під колеса вантажівки Renault Magnum. Очевидці аварії одразу викликали на місце медиків, однак потерпіла померла у реанімації. Водій вантажівки був тверезий.

Як у четвер, 7 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася у селі Сільце Берегівського району, біля місцевого ринку. Аварія сталася поблизу пішохідного переходу, однак, судячи з опублікованих поліцією фотографій, наїзд стався за кілька метрів до самого переходу.

За попередніми даними, за кермом Renault Magnum був 32-річний мешканець села Заріччя, він допустив наїзд на 76-річну жінку, яка, ймовірно, раптово вийшла на проїжджу частину дороги та потрапила у «сліпу зону» для водія вантажівки.

«Очевидці аварії одразу викликали на місце медиків, які госпіталізували потерпілу до лікарні, однак через важкість отриманих травм жінка померла у реанімаційному відділенні медзакладу», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої). Водія вантажівки поліцейські освідчили. За кермом чоловік перебував тверезий. Наразі поліцейські призначили необхідні експертизи, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини аварії.