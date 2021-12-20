За даними поліції, водій за кермом перебував тверезим

46-річний водій Opel Vivaro наїхав на пішохода, який перебігав дорогу у селі Сойми, що поблизу Міжгір’я. Потерпілий – 51-річний місцевий мешканець – загинув на місці аварії.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася близько 18:00 неділі, 19 грудня. Водій Opel Vivaro, 46-річний мешканець села Сойми, сам зателефонував до поліції та повідомив, що допустив наїзд на пішохода.

За попередніми даними, потерпілий саме перебігав дорогу із-за автомобіля, який їхав назустріч заявнику. Внаслідок отриманих травм 51-річний пішохід помер на місці ДТП.

Водія транспортного засобу «Opel Vivaro» освідчили – за кермом він перебував тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті). Слідство у справі триває.