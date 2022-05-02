72-річний велосипедист від травм помер у лікарні

У Калуші внаслідок наїзду ВАЗ загинув 72-річний велосипедист. За кермом автомобіля перебував 53-річний місцевий мешканець, за даними поліції, він був тверезий. Попредньо поліцейські встановили, що велосипедист потрапив під колеса авто під час повороту, він помер у лікарні від отриманих під час аварії травм.

Як у понеділок, 2 травня, повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася на вулиці Богдана Хмельницького у Калуші. За попередньою інформацією, велосипедист рухався у попутному напрямку із ВАЗ, аварія сталася, коли велосипедист спробував здійснити поворот

«53-річний мешканець Калуша, керуючи автомобілем ВАЗ, вчинив наїзд на 72-річного велосипедиста. Останній рухався попереду в попутному напрямку та здійснив маневр повороту, не переконавшись у безпеці маневру», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Водій автомобіля освідчений на стан сп'яніння, за кермом він перебував тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілем на три роки. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.