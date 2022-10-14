Водій BMW перевищив швидкість, вилетів з дороги і перекинув авто

Внаслідок перекидання автомобіля у селі Остриця з 11 км від Чернівців загинула 15-річна дівчина. Наразі відомо, що за кермом BMW був 21-річний мешканець Буковини. Водій перевищив швидкість, вилетів з дороги і перекинув авто. І пасажирку, і водія доставили до реанімації, проте життя дівчини врятувати не вдалося.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, смертельна аварія сталася ввечері четверга, 13 жовтня, неподалік села Остриця поблизу Чернівців. «Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний водій автомобіля BMW, перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги з подальшим перекиданням авто», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП серйозні травми отримав водій та його 15-річна пасажирка. У поліції уточнюють, що обоє – жителі села Луковиця. Потерпілих госпіталізували до реанімації, однак під час надання медичної допомоги дівчина померла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі та заборону керувати авто на три роки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї ДТП.