За даими газовиків, вибух стався через самовільне втручання у газову мережу

У селі Ломачинці Чернівецької області у житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок аварії будинок повністю зруйновано, власник помешкання перебуває у лікарні, його стан стабільний.

Як у середу, 6 квітня, повідомила прес-служба АТ «Чернівцігаз», вибух стався вночі середи, 6 квітня, у селі Ломачинці. За даними газовиків, аварія сталася через самовільне втручання в газову мережу. Будинок зруйнований повністю, під завалами знайшли власника помешкання.

«Аварійна ситуація сталася, 6 квітня о 03:00 в с. Ломачинці на Сокирянщині, де в будинку вибухнув природний газ без подальшого загоряння. Постраждав власник помешкання, який нині перебуває в лікарні. Його стан стабільний. Причиною надзвичайної ситуації стало самовільне втручання в будинкові газові мережі», – йдеться у повідомленні АТ «Чернівцігаз».

За словами постраждалого, він самостійно відключив настінний газовий конвектор GF-30, від'єднавши шланг без встановлення заглушки.