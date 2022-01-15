Найбільше постраждали 37-річний водій та 23-річна пасажирка BMW

На виїзді із Перечина за 20 км від Ужгорода зіткнулися Range Rover та BMW. Внаслідок аварії постраждали семеро людей, троє з них – діти трьох, восьми та десяти років. Усі потерпілі зараз перебувають у лікарні в Ужгороді. Відомо, що найбільше постраждали 37-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, аварія сталася на виїзді з Перечина, на трасі Львів-Ужгород у суботу, 15 січня, близько 11:00. За попередніми даними, водій BMW, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся Range Rover.

У прес-службі поліції Закарпаття повідомили, що за кермом BMW був 37-річний мешканець Ужгорода, у салоні авто – 25-річна жителька села Тур'я Ремети та її 3-річна дитина. За кермом Range Rover перебувала 34-річна ужгородка, у салоні були двоє її доньок віком 8 та 11 років, а також знайома зі своєю 10-річною донькою.

«В результаті ДТП травмовано 7 осіб, з яких 3 дітей. Постраждалі перебувають під опікою медиків Ужгородської міської лікарні. Усі травмовані є мешканцями Ужгорода та Ужгородського району», – йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, троє дітей трьох, восьми та десяти років та ще одна потерпіла одразу попутнім транспортом доставили до приймального відділення Ужгородської міської лікарні.

«Водій та пасажирка BMW перебували у вкрай важкому стані з численними політравмами. 37-річного чоловіка, вдалося витягнути із понівеченого авто, а 25-річну пасажирку затисло між стінками та сидіннями. Лікарі «швидкої» до приїзду фахівців ДСНС, знеболювали та підтримували медикаментозно постраждалу», – зазначають медики.

25-річну пасажирку BMW рятувальники вирізали з понівеченого кузова автомобіля за допомогою спецінструмента. Жінку доставили до Закарпатського центру нейрохірургії та неврології. 37-річного водія BMW другим автомобілем «швидкої» доставили до Ужгородської міської лікарні.

Пізніше правоохоронці повідомили, що за даними медиків, 11-річна дівчинка не отримала складних травм та відпущена на стаціонарне лікування, ще двоє діток віком 3 та 8 років отримали складні травми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим). Винуватцю аварії загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем.