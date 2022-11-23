Водій Mercedes-Benz з невідомих причин з'їхав з дороги і врізався у дерево

47-річний водій Mercedes-Benz загинув внаслідок зіткнення з деревом на дорозі поблизу Хотина. У поліції повідомляють, що ДТП сталася між селами Клішківці-Малинці. Від удару 47-річний чоловік загинув одразу на місці аварії.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася у вівторок, 22 листопада, у Дністровському районі. На місці правоохоронці встановили, що водій Mercedes-Benz виїхав за межі дороги та врізався у дерево. За кермом авто перебував 47-річний мешканець села Малинки. Він загинув на місці ДТП.

«47-річний житель села Млинки, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі дороги з подальшим зіткненням з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди буковинець від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліція з’ясовує усі обставини смертельної ДТП.