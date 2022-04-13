Через зсув ґрунту у селі Руська Вижницького району пошкоджено берегоукріплення річки Сучава та ділянка дороги Т-26-01 сполученням Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська». На цьому напрямку ввели обмеження руху автомобілів масою понад 5 тонн.

Як у середу, 13 квітня, повідомила Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, на території села Руська стався зсув ґрунту, який пошкодив берегоукріплення річки Сучава та ділянку дороги Т-26-01 сполученням Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська».

«У зв’язку із цим на ділянці км 138+130 – км 138+430 дороги Т-26-01 введено обмеження руху для транспортних засобів загальною масою понад 5 тонн. Радимо учасникам дорожнього руху враховувати дану інформацію при плануванні своїх маршрутів та просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Сполучення села Руська з Вижницею та селищем Путила для автомобілів, масою менш як 5 тонн здійснюється такими автошляхами:

Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП «Руська»;

Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці;

Т-26-01 Вашківці – Путила – КПП «Руська» та у зворотному напрямку.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області доручила облавтодору розпочати до ремонтних робіт відновлення аварійної ділянки дороги.