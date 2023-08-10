Вночі 10 серпня росіяни завдали удару дронами по нафтобазі на Рівненщині. Відомо, що жертв внаслідок інциденту немає. Станом на ранок рятувальники займаються гасінням пожежі.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, вночі 10 серпня область зазнала масованої атаки російських безпілотників. Додамо, що в цю ніч повітряну тривогу оголошували двічі: о 23:24, а тоді – о 03:10. Внаслідок атаки була знищена нафтобаза в Дубенському районі.

«На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області», – зазначає Віталій Коваль.

За його словами, хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.

У прес-службі Повітряних Сил зазначили, що всього під час нічної атаки росіяни випустили по території України десять іранських ударних безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити сім дронів.

Нагадаємо, минулоріч росіяни вже били по нафтобазах на Рівненщини. Перша атака сталась сталась 26 березня, тоді росіяни поцілили у об'єкт ракетою. Вже за два дні, 28 березня, вони знищили нафтобазу в Рівненському районі.