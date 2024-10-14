У компанії додають, що абоненти можуть продовжувати використовувати наявні коди

Оператор мобільного зв’язку Vodafone почав продаж номерів з новим кодом – «075». Як повідомили в компанії, номери з цим кодом вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone. Також номери з новим кодом можна підключити за контрактом або змінити в мережі магазинів Vodafone.

«Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх – (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: «050», «066», «095», «099». У компанії додають, що абонентам не обов'язково змінювати код, вони можуть використовувати наявні.

Також Vodafone попередив власників IPhone 8 та моделей попередніх серій, а також тих, хто не оновив смартфони до версії IOS 17.6 (реліз 31.07.2024) про неможливість надсилати SMS на номери з новим кодом «075».

Додамо, наприкінці лютого компанія «Київстар» повідомила, що отримала дозвіл на використання нового коду «77» для позначення своїх номерів. Таке рішення зумовлене заповненням більшості лімітів на кодах у номерах компанії – «67»,«68»,«96»,«97» та «98». Новий код оператор мобільного зв’язку зможе використати у 10 млн номерах абонентів.