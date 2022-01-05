48-річний чоловік помер по дорозі у лікарню

В Ужгородському районі 25-річний водій Opel Vivaro переїхав 48-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий помер в автомобілі швидкої. За даними поліції, водій Opel Vivaro за кермом перебував тверезим.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент трапився у вівторок, 4 січня, близько 21:00 у селі Порошково Ужгородського району.

«За попередніми даними, 25-річний водій Opel Vivaro виїжджав з території колишнього шиномонтажу на центральну дорогу. Здійснюючи маневр об’їзду припаркованого на узбіччі автомобіля, допустив наїзд на лежачого на проїжджій частині дороги чоловіка», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Загиблий – 48-річний мешканець села Маюрки Ужгородського району. Водія освідчили, за кермом він перебував тверезим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Правоохоронці проведуть експертизи для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії.