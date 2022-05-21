Травмваного 11-річного велосипедиста доставили до лікарні

У селі Красна поблизу Надвірної 42-річний водій Renault Megane збив 11-річного хлопчика на велосипеді. Внаслідок ДТП дитина отримала травми, хлопчика доставили до лікарні. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері п’ятниці, 20 травня, у селі Красна неподалік Надвірної. За кермом Renault Megane перебував 42-річний мешканець Коломийського району.

«Водій за кермом автомобіля Renault Megane, рухаючись у напрямку смт Ланчин, проїжджаючи заокруглену ділянку дороги, вчинив наїзд на 11-річного велосипедиста, який виїхав на проїзну частину із другорядної дороги», – йдеться у повідомленні поліції.

Травмованого 11-річного хлопчика доставили до лікарні. За даними правоохоронців, водій Renault за кермом перебував тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями на три роки.