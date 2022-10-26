За смертельну аварію водію вантажівки загрожує до 8 років ув'язнення

Поблизу Ужгорода водій вантажівки збив пішохода і втік із місця ДТП. Від отриманих травм 56-річний чоловік, мешканець села Оріховиця, загинув на місці аварії. Водія вантажівки поліція розшукала через кілька годин, ним виявився 61-річний мешканець Тячівського району. Наразі він перебуває у СІЗО, за скоєне водію загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, смертельна ДТП сталася ввечері вівторка, 25 жовтня, у селі Оноківці під Ужгородом. Виклик про збитого на смерть чоловіка правоохоронці отримали близько 21:00.

«На узбіччі дороги по вулиці Головній у селі Оноківці лежав чоловік без ознак життя. Поліцейські опитали свідків, переглянули камери відеоспостереження та встановили, що на потерпілого здійснив наїзд вантажний автомобіль MAN. За попередніми даними, пішохід, 56-річний мешканець села Оріховиця, саме рухався по проїжджій частині дороги. Після наїзду водій вантажівки покинув місце події», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що за кермом вантажівки перебував 61-річного жителя села Нижня Апша Тячівського району. Водія затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі поліцейські призначили кілька експертиз для встановлення усіх обставин смертельної аварії.