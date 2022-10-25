Від удару водій припаркованого авто загинув на місці, його дружина отримала трвами

Мешканця Хуста засудили до дев’яти років ув’язнення за смертельну аварію: чоловік за кермом Opel на швидкості зачепив Mercedes, який стояв на узбіччі з увімкненими аварійками. Від удару водій Mercedes загинув на місці, а його дружина отримала серйозні травми. Окрім ув’язнення, винуватець ДТП зобов'язаний компенсувати понад 670 тис. моральної шкоди потерпілим, а також виплачуватиме двом дітям подружжя по 2 тис. грн на місяць до їхнього повноліття.

Як у вівторок, 25 жовтня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, на момент скоєння ДТП водій Opel був п’яним. Аварія сталася 27 липня 2021 року в селі Іза на Хустщині.

«Водій автомобіля Opel на швидкості зачепив Mercede», який стояв на узбіччі з увімкненими аварійними покажчиками, з’їхав з дороги та зіткнувся з пішоходами. Власник припаркованого авто загинув на місці від отриманих травм, а його дружина отримала тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав мешканця Хуста винним за ч. 2, 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) та засудив його до 9 років позбавлення волі. Суд задовольнив цивільні позови потерпілих на загальну суму 678 тис. грн. У родини залишилося двоє неповнолітніх дітей, яким винуватець ДТП за рішенням суду повинен щомісячно виплачувати по 2 тис. грн до досягнення повноліття. Крім того, після виходу з тюрми, мешканець Хуста буде позбавлений права керувати автомобілями ще на 10 років.