КІА не надав перевагу в русі, від удару ВАЗ перекинувся на дах

У Чернівцях внаслідок зіткнення з автомобілем КІА ВАЗ перекинувся на дах. За даними патрульної поліції, водій КІА не надав перевагу в русі. Внаслідок ДТП автомобілі отримали значні ушкодження, ніхто не постраждав.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, ДТП сталася на вулиці Каспрука вранці четверга, 9 червня. Виклик про автомобільну аварію патрульні отримали близько 06:00. Через ДТП на вулиці Каспрука був перекритий рух.

За даними поліцейських, винуватцем ДТП є водій КІА, який не пропустив ВАЗ. Від удару ВАЗ перекинувся на дах. «Водій транспортного засобу КІА не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ, в результаті чого відбулося зіткнення, ВАЗ перекинувся на дах. На водія КІА складено всі відповідні адміністративні матеріали», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.