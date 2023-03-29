36-річну мешканку Снятина із травмами доставили до лікарні

27-річний водій Volkswagen Golf на швидкості в’їхав у автобусну зупинку у Снятині. Внаслідок ДТП постраждала 36-річна жінка, яка перебувала поряд. Поліція перевірила водія на стан сп’яніння, за кермом він перебував тверезим. Потерпілу жінку доставили до лікарні.

Як у середу, 29 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, у Снятину водій Volkswagen Golf спочатку з’їхав з дороги на узбіччя, а потім на швидкості врізався у зупинку.

«27-річний водій не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив з’їзд з дороги на узбіччя. Надалі допустив зіткнення із зупинкою та здійснив наїзд на пішохідку», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждала 36-річна мешканка Снятина. Жінку із травмами доставили до лікарні. Поліція перевірила водія Volkswagen Golf на стан сп’яніння, на момент ДТП за кермом він перебував тверезим. Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями на три роки.