Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі

Внаслідок лобового зіткнення Renault Clio та рейсового автобуса «Коломия – Буковель» постраждали четверо людей. Попередньо відомо, що 21-річний водій Renault Clio на швидкості виїхав на зустрічну смугу руху. Від удару травми отримав водій авто, а також троє пасажирів автобуса. Усі потерпілі перебувають у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.

Як у середу, 29 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася у селі Саджавка Коломийського району. «Поліцейськими встановлено, що 21-річний водій автомобіля Renault Clio не врахував стан дорожнього покриття, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із рейсовим автобусом "Коломия-Буковель". На момент аварії в автобусі перебували пасажири», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій Renault Clio та троє пасажирів автобуса «Коломия – Буковель» отримали різні травми. Усіх постраждалих госпіталізували. Обох водії перевірили на стан сп’яніння, – на момент ДТП за кермом вони перебували тверезі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом). Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями на три роки.