Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок п’яному водію мотоцикла, який з’їхав у кювет та в’їхав у огорожу, травмувавши свою пасажирку. Винуватцю ДТП призначили один рік тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, аварія трапилась 21 квітня у селі Тухолька на Львівщині. Віталій Іваникович у нетверезому стані керував мотоциклом Forte FT200R та перевозив пасажирку. Водій не впорався з керуванням, не обрав безпечну швидкість та з’їхав у кювет, де мотоцикл в’їхав у дерев’яний паркан. Унаслідок ДТП пасажирка мотоцикла отримала травми середнього ступеня важкості, зокрема множинні відкриті переломи нижньої щелепи.

Щодо водія поліція порушила кримінальну справу через вчинення п’яної ДТП. У суді мешканець Львівщини визнав свою провину. Справу розглянув суддя Андрій Брона, який врахував усі аргументи, докази та позицію потерпілої, яка просила суворо не карати обвинуваченого.

Суддя визнав Іваниковича винним у вчиненні ДТП у нетверезому стані та призначив йому покарання – рік позбавлення волі з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.