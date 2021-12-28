За керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, законодавство передбачає штраф у розмірі 8500 грн. Поліцейські виписують штраф на місці зупинки (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається. Про це повідомляє юридична компанія «Дорожній адвокат».

Якщо упродовж року порушника зупинять вдруге, то штраф становитиме уже 17 тис. грн. Одночасно водія позбавлять права керування строком на 1 рік, а його авто можуть конфіскувати (ч.9 ст.121 КУпАП).

Тобто, якщо працівник поліції виявляє факт керування таким транспортним засобом вперше, то накладається штраф на місці зупинки у розмірі 8500 грн. Якщо ж таке порушення виявляється повторно протягом року, то тоді складається протокол про адміністративне правопорушення, який передається на розгляд суду. Суд виносить рішення в межах санкції за ч.9 ст.121 КУпАП

До 10 листопада 2021 року, коли завершився період пільгового розмитнення авто, складення працівниками поліції матеріалів щодо автомобілів з іноземною реєстрацією було рідкісним явищем. Такі матеріали складалися в основному у Харківській області та поодиноко в інших регіонах.

Однак, після закінчення пільгового періоду, кількість випадків оформлення працівниками поліції таких порушень значно зросла.

Як повідомляє «Дорожній адвокат», сьогодні суди переповнені протоколами поліції про адміністративні правопорушення за ч.9 ст.121 КУпАП. У більшості випадків суди призначають сплату штрафу у розмірі 17 тис. грн та позбавляють права керування строком на 1 рік.

Якщо ж водій, позбавлений права керування, сяде знову за кермо будь-якого транспортного засобу, то його очікує штраф розміром 20,4 тис. грн. (ч.4 ст.126 КУпАП). Якщо ж водій вирішить сісти за кермо повторно протягом року, то відповідальність подвоїться до 40,8 тис. грн. (ч.5 ст.126 КУпАП).