Хірурги стабілізували чоловікові пошкоджений плечовий суглоб

Хірурги Волинської обласної лікарні провели складну операцію військовому, в якого були численні вивихи плеча. Перший вивих йому вправили товариші по службі, але після цього вивихи ставались все частіше і частіше. Коли чоловік вже не міг нормально рухати рукою, він звернувся за допомогою. Спершу чоловіка направили у Дніпро, а тоді у Луцьк, де хірурги Волинської обласної лікарні стабілізували плечовий суглоб.

Про успішно виконану операцію прес-служба Волинської обласної клінічної лікарні повідомила у середу, 29 березня. Як розповів сам військовий, перший вивих плечової кістки він отримав під час бойових дій ще десять місяців тому. Вивих вправили товариші по службі. Був великий крововилив в суглоб і навколо суглоба, але за медичною допомогою чоловік не звертався.

Орієнтовно через місяць стався повторний вивих плеча. В подальшому вивихи повторювалися все частіше і частіше, навіть за найменших рухів. Чоловік пройшов МРТ, під час якого виявили травматичне пошкодження лівої лопатки. Пораду про необхідність операції військовий проігнорував.

Втім, коли через вивихи він не міг більше нормально рухати рукою, чоловік звернувся до військової частини в зоні бойових дій, попросив про допомогу. Спершу чоловіка відправили у військовий шпиталь в Дніпрі, а вже звідти – у Волинську обласну клінічну лікарню.

Хірурги вирішили провести йому операцію по стабілізації плечового суглоба за методом Латерже. «Хірурги відділення артроскопії та малоінвазивних отропедичних втручань Волинської обласної клінічної лікарні вперше провели операцію по стабілізації плечового суглоба з приводу звичного вивиху плеча (операцію Латерже). Таке оперативне втручання має свої труднощі, оскільки є високий ризик пошкодити нервові та судинні структури кінцівки. Саме тому за такі втручання беруться не всі та й не скрізь», – йдеться у повідомленні прес-служби медзакладу.

Відомо, що операція минула успішно, травмований вже може рухати рукою. Наразі пацієнт проходить реабілітацію.