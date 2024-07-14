Володимир Зеленський анонсував три безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 14 липня анонсував ще три безпекові угоди. Президент повідомив, що до безпекових зобов’язань долучаться Чехія, Словенія та Ірландія.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна нещодавно уклала ще три безпекові угоди із західними країнами. Зокрема, йдеться про угоду з Польщею, згідно з якою країна може надати авіацію та допомагати збивати ракети над Україною, Люксембургом та Румунією.

«І зараз команда працює над ще новими документами — будуть угоди із Чехією, Словенією. Та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду», – повідомив Володимир Зеленський.

Коли саме Україна підпише з країнами безпекові угоди, Володимир Зеленський не уточнив.

Президент також нагадав про Ukrainian Compact – Договір щодо України який 12 липня схвалили країни-партнери на саміті НАТО у Вашингтоні. Нагадаємо, компакт передбачає те, що країни-підписанти зобов’язуються:

підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості;

прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України;

у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої й сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

Нагадаємо, 11 липня країни НАТО узгодили надання Україні 40 млрд євро базового фінансування упродовж 2025 року. Витрати передбачені на закупівлю військової техніки, її обслуговування, транспортування, а також нематеріальну допомогу та інвестиції в оборонпром.