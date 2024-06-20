Українська влада готується до наступного опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський доручив встановити енергоощадне обладнання у всіх школах та лікарнях. Обласні військові адміністрації повинні проконтролювати вставлення сонячних панелей, смартлічильників та установок зберігання енергії в закладах. Про це Володимир Зеленський заявив під час засідання Ставки верховного головнокомандувача у четвер, 20 червня.

Також глава держави доручив уряду створити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Окрім цього, президент наказав розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами, зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що влада активно готується до наступного опалювального сезону. Відновлює те, що можна відновити, будує комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Зокрема Україна працює з партнерами над додатковими системами Patriot.

Додамо, на початку червня Кабінет міністрів наказав усім органам державної влади зменшити споживання електроенергії, відмовившись від кондиціонерів. Такі ж кроки в уряді рекомендували зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам, а місцевій владі — обмежити вуличне освітлення.