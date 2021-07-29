Президент Володимир Зеленський скасував виплату державних стипендій для трьох олімпійських спортсменів, яких раніше викрили на допінгу та позбавили нагород.

Згідно із опублікованим на сайті Офісу президента указом, йдеться про важкоатлетів Олексія Торохтія, Наталію Давидову та Ольгу Коробку.

Торохтій здобув золоту медаль у важкій атлетиці на Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 році. Його позбавили нагоди у 2019 році після результатів повторної перевірки на допінг. На Олімпіаді в Пекіні у 2008 році Давидова здобула «бронзу», а Коробка – «срібло». Однак невдовзі їх також зловили на допінгу.

Водночас президент відновив виплату стипендії фехтувальнику Георгію Погосову та веслувальниці Інні Фроловій. Погосов отримав «срібло» на Олімпіаді-1988 у Сеулі, а вже 1992 році виборов «золото» на Олімпіаді в Барселоні. Фролова здобула срібну медаль на сеульській Олімпіаді, ще одне «срібло» вона виборола на Олімпійських іграх в Атланті.

Україна на Олімпіаді-2020

Усього на Олімпіаді-2020 у Токіо українська збірна здобула чотири медалі, усі – бронзові: Дар’я Білодід відзначилася в дзюдо, Ігор Рейзлін – у фехтуванні, Олена Костевич та Олег Омельчук – у командній стрільбі, а Михайло Романчук – в плаванні.

Також відомо, що трьох українських легкоатлетів, а саме Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталію Пироженко-Чорномаз, відсторонили від змагань в Токіо. Все через недостатню кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб.