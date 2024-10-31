У Варшаві розраховують на якнайкращу співпрацю з новим послом

Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, призначив послом України в Польщі Василя Боднара. Відповідний указ №7З9/2024 оприлюднили на сайті глави держави.

«Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща», – йдеться в указі.

Перед цим на сайті президента опублікували указ №7З8/2024, яким 48-річного Боднара звільнили з посади посла України в Туреччині.

В коментарі кореспондентові «Укрінформу» речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський зауважив, що у Варшаві розраховують на якнайкращу співпрацю з новим послом.

«Складно знайти дві інші країни, як Польща й Україна, де відносини були б настільки активними», – додав він.

Відзначимо, що попереднього посла України у Польщі Василя Зварича Зеленський звільнив наприкінці червня. Він перебував на посаді від початку лютого 2022 року. Зварич став послом України у Чехії.

Що відомо про Василя Боднара

48-річний Василь Боднар є уродженцем села Олесине Тернопільської області. Він здобув вищу освіту на факультеті міжнародних відносин, а згодом й на юридичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.

Боднар був третім секретарем відділу Балканських країн МЗС України, та у період 2000-2004 років другим секретарем посольства України в Російській Федерації. З 30 липня 2021 року обіймав посаду посла України в Туреччині. Перед цим, з листопада 2017 року, працював заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, 24 серпня Міністерство закордонних справ Польщі призначило нового посла в Україні. Ним став 52-річний колишній посол Польщі в Афганістані, полковник резерву Збройних сил Польщі Пйотр Лукасевич.