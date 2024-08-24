З 1 вересня на посаді посла Польщі працюватиме Пйотр Лукасевич

Міністерство закордонних справ Польщі призначило нового посла в Україні. Ним став 52-річний колишній посол Польщі в Афганістані, полковник резерву Збройних сил Польщі Пйотр Лукасевич. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, інформує RMF24 в суботу, 24 серпня.

Повідомляється, що останніми днями кілька нових польських послів розпочали роботу в інших країнах. Зокрема йдеться про посла ЄС в Україні у 2012-2016 роках Яна Томбінського, який став послом Польщі в Німеччині.

На посаді посла Польщі в Україні Пйотр Лукасевич змінить Ярослава Гузи, який обіймає її зі жовтня 2023 року. Причину кадрового рішення наразі не називають.

Зазначимо, у березні цього року Міністерство закордонних справ оголосило, що міністр Радослав Сікорський вирішив припинити місії понад 50 послів, призначених попередньою владою та відкликати понад десяток кандидатур, поданих на затвердження попереднім керівництвом відомства. Необхідність заміни очільників посольств пояснили тим, що це «служить меті кращої, професійної реалізації складних викликів, що стоять сьогодні перед польською зовнішньою політикою».

Відповідно до закону, посла призначає на посаду та звільняє з посади президент. Глава канцелярії президента Масталерек Марцин заявив, що Анджей Дуда не погоджується на повне відкликання послів без конкретних причин.

Що відомо про нового посла Пйотра Лукасевича

Пйотр Лешек Лукасевич – 52-річний політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Польщі. У 2012-2014 роках обіймав посаду посла Польщі в Афганістані. У 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом. Він також брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку (2004-2005).

У 2006 році Лукасевич був заступником військового аташе в Ісламабаді, а в січні 2007 року став полковником і військовим аташе в Афганістані, обіймав цю посаду три роки. У жовтні 2009 року він став уповноваженим Міністерства національної оборони в Афганістані.

У 2012 році Лукасевич пішов у запас у званні полковника, а потім став послом в Афганістані. Наприкінці 2014 року завершив свою місію. Після повернення займався журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.