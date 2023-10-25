Ярослав Гузи очолить польське посольство в Україні

Послом Польщі в Україні став 68-річний історик і журналіст Ярослав Гузи. Про це 25 жовтня повідомив «Укрінформ».

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау вручив накази про призначення послами, судячи з яких, Ярослав Гузи стане послом Республіки Польща в Україні.

Крім того, Рау вручив накази про призначення послам у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі.

Таким чином, Гузи замінив на посаді Бартоша Ціхоцького, який працював в Україні з 2019 року. Раніше повідомлялось, що Польща хоче замінити посла через «організаційні і сімейні обставини».

68-річний Ярослав Гузи – досі не працював на дипломатичних посадах. Він вивчав історію та соціологію у Ягеллонському університеті, був активним учасником студентських рухів, однак через активістську діяльність був під наглядом спецслужб і впродовж року був інтернований.

У 1988-1991 роках він навчався у Єльському університеті та пройшов стажування у Конгресі, а з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони. Потім був членом «Руху за Республіку Польську», членом ради Польського атлантичного клубу, ради співпраці з Тихоокеанським регіоном.

В останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP. Його дружина Агнєшка Ромашевська-Гузи – засновниця та головна редакторка «Белсату», першого незалежного білоруського телеканалу.