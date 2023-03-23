68-річного Ярослава Гузи можуть призначити послом улітку

Новим послом Польщі в Україні замість Бартоша Ціхоцького може стати Ярослав Гузи. Про це 23 березня повідомило польське видання RMF24 із посиланням на власні джерела.

За даними видання, на нового посла в Україні розглядають кандидатуру Ярослава Гузи, який досі не працював на дипломатичних посадах.

21 березня зі слів представника канцелярії президента Польщі Марчина Пшидача стало відомо, що Бартош Ціхоцький у 2023 році року залишить посаду посла в Україні. Він працює послом Польщі в Україні з 2019 року.

Журналісти з’ясували, що Польща планує замінити посла влітку і основною причиною для цього є «організаційні і сімейні обставини».

68-річний Ярослав Гузи – не дипломат. Він вивчав історію та соціологію у Ягеллонському університеті, був активним учасником студентських рухів, однак через активістську діяльність був під наглядом спецслужб і впродовж року був інтернований.

У 1988-1991 роках він навчався у Єльському університеті та пройшов стажування у Конгресі, а з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони. Потім був членом «Руху за Республіку Польську», членом ради Польського атлантичного клубу, ради співпраці з Тихоокеанським регіоном. В останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP. Його дружина Агнєшка Ромашевська-Гузи – засновниця та головна редакторка «Белсату», першого незалежного білоруського телеканалу.

Чинний посол Бартош Ціхоцький чи не єдиним серед послів членів ЄС і НАТО на початку повномасштабного вторгнення не виїхав із Києва.