На засіданні планують розглядати законопроекти, що стосуються співпраці з МВФ

Президент України Володимир Зеленський скликав на 20 травня позачергове засідання Верховної Ради. На ньому планують розглянути законопроекти щодо отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Інтерфакс-Україна».

«У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одне позачергове засідання. До нього увійдуть 10 законів – так звані «макрофін» і «МВФ», – пояснив він.

Арахамія наголосив, що на засіданні планують пройти всі законопроекти у першому читанні і половину – в другому. Ту частину, яка залишиться, розглянуть на початку червня.

Також він розповів, що 21 травня Рада планує розглянути законопроект про зміни до закону про НАБУ.

Нагадаємо, що влітку 2020 року уряд України і Єврокомісія підписали Меморандум про взаєморозуміння та виділення чергової надзвичайної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро двома рівними траншами. Перший транш був виділений у грудні минулого року після проміжних домовленостей Києва з МВФ без виконання будь-яких конкретних умов з боку України. Видача другого траншу залежатиме від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища і управління державними підприємствами.

Крім того, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 млрд доларів з негайним виділенням 2,1 млрд доларів першого траншу. Було заплановано чотири перегляди програми з завершенням відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року і 15 травня і 15 жовтня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по 700 млн доларів, четвертого – 560 млн доларів і заключного п'ятого – 980 млн доларів. Однак цей план був порушений.

Віртуальна місія з першого перегляду програми, що тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, і відтоді представники МВФ говорять про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України. Серед проблемних питань залишаються, зокрема, прийняття закону про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідно також прийняття вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки, а також велика ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту Covid-фонду.

У правлячій партії «Слуга народу» розраховують у травні-початку червня прийняти всі необхідні закони.

Як інформував ZAXID.NET, 18 травня Верховна Рада збереться на позачергове засідання для голосування за звільнення трьох міністрів, призначати нових збираються 20 травня.

14 травня глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоровʼя – через провалену вакцинацію. Міністри інфраструктури Криклій та економіки Петрашко в той же день написали заяви про звільнення за власним бажанням.