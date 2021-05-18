Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення у вівторок, 18 травня, позачергового засідання о 16:00. На ньому розглядатимуться кадрові питання. Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці Разумкова.

«Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання: про звільнення Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; про звільнення Міністра інфраструктури; про звільнення Міністра охорони здоров'я», – написав Разумков та оприлюднив відповідний текс розпорядження.

Так, на позачерговому засіданні передбачено розгляд питань про звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Як інформував ZAXID.NET, 14 травня до Верховної Ради надійшло поданняпро відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.