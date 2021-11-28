Новий штам коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали «Омікрон». Після штаму «Лямбда» мав би йти «Ню» (nu), далі – «Ксі» (xi), але їх пропустили, коли обирали назву для нового варіанту Covid-19.

Як пише агенція Associated Press, ВООЗ пояснила пропуск літер тим, що штам «Ню» дуже співзвучний зі словом «новий» різними мовами, тож його легко сплутати. А «Ксі» не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї.

«Передова практика організації для позначення хвороб пропонує уникати заподіяння образ будь-якій людині, культурним, соціальним, національним, регіональним, професійним чи етнічним групам», – заявили у ВООЗ.

Варто зауважити, що літери під час найменування варіантів коронавірусу пропустили вперше. ВООЗ вирішила називати нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, а не прив’язувати їх до країн походження, щоб не стигматизувати їхніх жителів.

Зазначимо, що «Альфа», «Бета», «Гама», «Дельта» та «Омікрон» – варіанти Covid-19, які зараз викликають побоювання. Інші, такі як «Лямбда», «Каппа» і «Мю» мають або колись отримали менш серйозне позначення «цікавий варіант».

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу.