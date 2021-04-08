Одне із найвпливовіших бізнес-видань Forbes опублікувало восьму редакцію рейтингу 30 under 30 Europe – список найуспішніших людей до 30 років у своїх галузях. Цьогоріч одразу до кількох категорій рейтингу потрапили восьмеро українців.

До категорії Technology потрапили:

Ліза Дзюба (29 років) та Ахмед Сулейман (29 років) – співзасновники сервісу порівняння дизайну з реальним мобільним додатком під час розробки Flawless App;

(29 років) та (29 років) – співзасновники сервісу порівняння дизайну з реальним мобільним додатком під час розробки Flawless App; Ярослав Бойко (28 років), Денис Дмитренко (29 років) та Роман Могильний (29 років) – співзасновники додатку Reface, який замінює обличчя на фото або відео зі збереженням міміки за допомогою штучного інтелекту;

(28 років), (29 років) та (29 років) – співзасновники додатку Reface, який замінює обличчя на фото або відео зі збереженням міміки за допомогою штучного інтелекту; Інна Заіменко (29 років) – засновниця плаформи A-LabInsider.

В категорії Social Impact відзначили 25 річного Федора Сердюка – співзасновник проекту Fast, який навчає людей навичкам першої допомоги.

До розділу Finance потрапив 29-річний Сергій Герасимович, засновник EZ Blockchain, який займається розробкою інфраструктури для видобутку блокчейнів.

До рейтингу Forbes 30 under 30 у 2020 році також потрапляли українці. Зокрема, до минулорічного списку увійшли засновники сервісів BetterMe, Allset, а також реперка alyona alyona та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що 7 квітня Forbes оприлюднив оновлений список найзаможніших людей світу, серед яких виявилося семеро українських мільярдерів.