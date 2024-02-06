Івано-Франківський фтизіопульмонологічний центр отримав блок розширення EX-mobile з ШІ

Івано-Франківський фтизіопульмонологічний центр вперше в Україні отримав надсучасне обладнання для виявлення туберкульозу за допомогою штучного інтелекту. Блок розширення EX-mobile з ШІ медзакладу передала компанія Irismed у співпраці з Центром громадського здоров’я МОЗ України. Компанія є офіційним дистриб’ютором FUJIFILM в Україні.

Зазначимо, Irismed відзначилася як новатор у впровадженні штучного інтелекту в медичну практику. Компанія надає комплексні сервісні послуги у встановленні та обслуговуванні радіологічного обладнання, підготовці медичного персоналу до його використання.

«Як донаційну допомогу від нашої компанії ми надали Івано-Франківському фтизіопульмонологічному центру блок штучного інтелекту, який допомагає в автоматичному режимі здійснювати діагностику. Завдяки цьому проведення скринінгу пацієнтів займатиме менше часу, а лікарю буде легше обробляти результати обстежень», – розповів генеральний директор компанії Irismed Юрій Янчишин.

Штучний інтелект допоможе швидше проводити діагностику

Штучний інтелект аналізує рентген-обстеження грудної клітки. Ураження легень зображуються у вигляді теплових карт і контурів. Також визначається ймовірність ураження від 0 до 100%. А ще програма узагальнює результати та локалізацію джерела.

Як зазначив гендиректор Івано-Франківського фтизіопульмонологічного центру Ігор Ротко, зараз у медзакладі налагоджують роботу обладнання, щоб забезпечити масовий опис рентгенологічних знімків і допомогти медикам у постановці діагнозів.

«Але хочу наголосити, що програма ШІ не має функції постановки діагнозу. Це лише допоміжна функція, у будь-якому випадку діагноз ставить лікар», – наголосив Ігор Ротко.

Штучний інтелект для автоматизованої обробки діагностичних даних з обладнанням компанії FUJIFILM успішно використовується у понад 40 країнах світу. Вперше в нашій країні його застосувала в Івано-Франківську компанія Irismed.

«Сьогодні в Україні ми максимально наближаємо наші підходи до європейських, які базуються на доказах, щоб люди мали можливість проходити діагностику та лікуватися за сучасними підходами», – зазначила завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу ЦГЗ МОЗ Яна Терлеєва.

Туберкульоз є дуже поширеною хворобою, тож своєчасне його виявлення є вирішальним фактором для ефективного лікування та запобігання розповсюдженню недуги. За даними ВООЗ, щороку у світі на туберкульоз хворіють майже 10 мільйонів людей, а 2 мільйони помирають від цієї хвороби. Третина населення інфікована мікобактерією туберкульозу. Тож МОЗ України активно працює над тим, щоб не допустити поширення захворювання.