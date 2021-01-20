Врятовані моряки із затонулого поблизу Туреччини судна повернулися до України
Пошуки трьох українців продовжуються
П’ятеро українців, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув біля турецької провінції Бартин, прилетіли до Одеси. Про це із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика повідомив «Укрінформ» у середу, 20 січня.
«О 04.35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9.00 їх літак приземлився в Одесі», – повідомив він.
У вівторок, 19 січня, як розповів Білик, кожен з врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.
Пошукова-рятувальна операція досі триває. Шукають ще трьох зниклих українських моряків.
Нагадаємо, що у неділю, 17 січня, біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. Аварія сталася через сильний шторм. Суховантаж ходив під прапором Палау, а його власником є українська компанія з Одеси Tesoro Marine LLC.
Загалом на борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. Турецька берегова охорона врятувала 6 моряків – 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули.