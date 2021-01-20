П’ятеро українців, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув біля турецької провінції Бартин, прилетіли до Одеси. Про це із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика повідомив «Укрінформ» у середу, 20 січня.

«О 04.35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9.00 їх літак приземлився в Одесі», – повідомив він.

У вівторок, 19 січня, як розповів Білик, кожен з врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.

Пошукова-рятувальна операція досі триває. Шукають ще трьох зниклих українських моряків.

Нагадаємо, що у неділю, 17 січня, біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. Аварія сталася через сильний шторм. Суховантаж ходив під прапором Палау, а його власником є українська компанія з Одеси Tesoro Marine LLC.

Загалом на борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. Турецька берегова охорона врятувала 6 моряків – 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули.