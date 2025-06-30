Українськими дорогами вже їздить понад 160 тис. електричних авто

За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько 3 млрд доларів. Бюджету це коштувало майже 48 млрд грн втрачених надходжень, пише Forbes Ukraine з посилання на розрахунки власного аналітичного відділу. Депутати хочуть продовжити пільги для таких авто щонайменше на рік.

В Україні одні з найбільш сприятливих у Європі податкових умов ввезення електрокарів – від 2019 року парламент скасував ПДВ і мито за розмитнення авто з електричним двигуном, а акциз знизили до 1 євро за 1 кВт*год ємності акумулятора. Із липня 2022-го під час купівлі електромобіля не потрібно сплачувати збір до Пенсійного фонду.

У травні 2025 року в Україні продали 1238 нових легковиків із електричним двигуном та 4700 вживаних – на 91% і 40% відповідно більше, ніж у травні 2024 року, згідно з даними «Укравтопрому». Причина буму – 1 січня наступного року спливе пільговий семирічний період на імпорт електромобілів, каже директор AUTO-Consulting Олег Омельницький. Після його скасування електрокари можуть здорожчати на 20-40%, пояснює він.

У червні у Верховній Раді зареєстрували одразу два законопроєкти, що пропонують продовжити дію пільг. Поданий 6 червня народними депутатами від «Слуги народу» та «Розумної політики» законопроєкт №13351 пропонує продовжити пільги ще на рік – до 1 січня 2027-го.

Альтернативний – №13351-1 від депутатів «Слуги народу» та «Нашого краю», поданий 23 червня – до закінчення воєнного стану та ще на рік після нього.

Стимулювання попиту на іноземні електрокари відповідає пріоритетам державної екологічної політики та потребам українських споживачів, йдеться у пояснювальній записці законопроєкту №13351. Стимулювання обходиться недешево – за чотири місяці поточного року держбюджет недоотримав 7,2 млрд грн податків через пільги. Для порівняння: на перше півріччя 2025 року передбачено понад 20 млрд грн витрат на харчування для Збройних сил України.

За підсумками першого кварталу 2025-го в Україну ввезли нових електрокарів на 79 млн доларів, вживаних – на 277 млн, за даними Держстату.

Від 2022 року через пільгові умови ввезення авто на електротязі до бюджету не надійшло 47,5 млрд грн, за розрахунками аналітичного відділу Forbes Ukraine. З них ПДВ – 28,3 млрд грн (59,6%), мито – 12,7 млрд грн (26,7%), пенсійний збір – 6,3 млрд грн (13,3%), акциз – 0,44 млрд грн (0,9%).

Від 2019-го, коли запрацював пільговий режим, втрати бюджету – 52,9 млрд грн.

Після запровадження пільг бюджет втратив 52,9 млрд грн, графіка Forbes Ukraine

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го кількість автомобілів із електродвигуном на українських дорогах збільшилася майже вп’ятеро. Станом на 1 червня 2025 року в Україні зареєстровано 160 722 електроавто, за даними Ukraine Invest.

У грошовому вимірі за останні три роки імпорт виріс утричі. Загалом від початку дії пільг в Україну завезли електрокарів на близько 3,3 млрд доларів.