Полуниця легко адаптується до вирощування в горщиках, кашпо та теплицях

Полуниця – чудовий вибір для садівників із невеликою площею. Завдяки вертикальним грядкам вирощування стає зручним, а рослина – ще й елементом декору. Особливо гарно для цього підходять ремонтантні вʼюнкі сорти, які плодоносять кілька разів на рік, включаючи зимовий період. Про особливості догляду за такими сортами пише «Українська вечорка».

Як вирощувати ампельну полуницю вдома та на городі

Полуниця легко адаптується до вирощування в горщиках, кашпо та теплицях. Влітку її часто тримають на балконах, а взимку – у приміщенні. Щоб мати врожай цілий рік, поєднують сорти нейтрального й короткого світлового дня.

Кожні 2-3 роки кущі потребують пересадки та оновлення ґрунту, інакше вони здичавіють і перетворяться на звичайну лісову суницю.

Який контейнер обрати

Для вирощування підійде будь-яка тара об’ємом від 1 літра, але вертикальні грядки – найзручніше рішення. Вони:

захищають ягоди від гнилі, гризунів і бур’янів;

не займають багато місця;

не потребують прополювання.

Ідеї для вертикальної конструкції:

пластикові пляшки;

металопластикові труби (2 шт.: внутрішня для поливу, зовнішня для посадки);

дерев’яні ящики;

покришки від авто.

Ґрунт для посадки можна купити або змішати самостійно з торфу, чорнозему, перегною, тирси й піску. Тирсу перед використанням замочують у слабкому розчині марганцю, додають золу, крейду й «Фітоспорин».

Способи посадки

Вертикальна труба. Зовнішню трубу заповнюють субстратом, а саджанці вставляють в отвори. Внутрішня труба служить для поливу – її також обгортають мішковиною, щоб не забивалася.

Висячі кашпо. Дуже декоративний варіант. Ємності повинні бути глибиною не менше 30 см. Полив – шляхом занурення в ємність з водою. Перед цвітінням перші квітконоси краще видалити.

Грати або сітка. Вуса підв’язують до решітки. Кущі садять на відстані 25-30 см один від одного.

Піраміда з ящиків. Три ящики різних розмірів розміщують один на одному, утворюючи ступінчасту конструкцію. Кожен рівень – місце для висадки нових кущів.

Особливості догляду

Ампельна полуниця потребує:

регулярного поливу (молоді саджанці до 3 разів на день, дорослі кожні 3-4 дні);

підживлення кожні два тижні органічними та мінеральними добривами;

мульчування після поливу ;

санітарної обрізки: на 1-му році видалення квітів, у наступні – нормування вусів (до 5), омолодження після плодоношення.

Як підготувати полуницю до зими

Горщики переносять у прохолодне приміщення. Якщо полуниця росла в кашпо, їх прикопують і вкривають мішковиною, сіном або лапником. Рослини з вертикальних грядок знімають і вуса укладають на землю, потім утеплюють.

Шкідники та профілактика

Найчастіше рослину атакують:

земляничний кліщ (обприскують «Нероном» або «Фуфаноном»);

нематоди (рослину видаляють повністю);

грибкові хвороби (боротьба фунгіцидами).

Для профілактики двічі на рік (весною й восени) обробляють бордоською рідиною.