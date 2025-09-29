Дмитра Хилюка звільнили з полону 24 серпня 2025 року

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV поверне гроші журналісту Дмитру Хилюку, які автоматично списували з його карти понад три роки, доки він перебував у полоні. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на пресслужбу провайдера.

Днями журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що упродовж трьох років із його картки списували гроші за користування онлайн-кінотеатром SWEET.TV. В цей час він перебував у російському полоні. Загалом з його рахунку списали 8 тис. грн.

Після розголосу на скандал відреагували представники SWEET.TV. Там зазначили, що перебувають на зв’язку з журналістом та вже оформили повернення грошей.

У SWEET.TV наголосили, що не мають доступу до особистої інформації підписників, а також не отримують дані про професію, місце перебування та особисті обставини.

Додамо, що Дмитро Хилюк потрапив у російський полон на початку 2022 року. Його викрали з власного дому в селі Козаровичі під час окупації Київської області. Його звільнили з полону 24 серпня 2024 року.