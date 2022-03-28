Дмитра Хилюка взяли в полон орієнтовно 4 березня

Журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в полоні російських військових від початку березня. Про це 28 березня повідомила на Facebook його колега, журналістка Наталія Богута, а за кілька годин – організація «Медійна ініціатива за права людини».

«За нашими даними, Дмитра забрали окупанти ще на початку березня, і зараз утримують у пункті для полонених у місті Димер Київської області», – уточнила Наталія Богута.

«Медійна ініціатива за права людини» пише, що інформацію про затримання журналіста російськими військовими підтвердили сусіди, які бачили, як його відвели у невідомому напрямку. Це відбулося орієнтовно 4 березня. Напередодні зникнення Дмитро написав у Facebook, що його село опинилося під окупацією

За словами звільнених місцевих жителів сусіднього села Козаровичі, Дмитра нині утримують у будівлі одного з підприємств у Димері: там його бачили кілька вже звільнених чоловіків. Його тримають, як й інших, із зав’язаними скотчем руками та пов’язками на очах.

Зазначимо, що вже не вперше російські військові затримують та викрадають журналістів, активістів та представників місцевих органів самоврядування. Зокрема, у полоні росіян в Бердянську майже тиждень перебувала журналістка «Громадського» Вікторія Рощина. 13 березня на Київщині зник фотожурналіст Макс Левін. Його друзі припускають, що він теж може перебувати в полоні.