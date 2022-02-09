Йдеться про чартерні рейси до популярних курортів Єгипту, Туреччини, Чорногорії та Греції

Державна авіаційна служба України надала дозвіл авіакомпаніям Windrose та SkyUp на дев’ять чартерних рейсів. Йдеться про чартери до популярних курортів Єгипту, Туреччини, Чорногорії та Греції. Також компанія Windrose отримала дозвіл на один регулярний рейс до грецького міста Салоніки. Польоти дозволено з 27 березня. Відповідні накази оприлюднено на офіційному сайті Державної авіаслужби України.

Авіакомпанія Windrose виконуватиме такі рейси:

Львів – Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Львів – Хургада (Єгипет);

Львів – Бодрум (Туреччина);

Львів – Анталія (Туреччина).

Рейси виконуватимуть не менше одного разу на тиждень або не менше трьох разів на місяць.

Окрім того, з 27 березня на необмежений термін компанії Windrose надано дозвіл на регулярний рейс Львів – Салоніки (Греція). До слова, зазначимо, що у грудні угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air також анонсувала зі Львова прямі авіарейси в Салоніки.

Також дозвіл на п’ять чартерних рейсів зі Львова у популярні курорти Єгипту, Туреччини та Чорногорії отримала компанія SkyUp. Йдеться про такі рейси:

Львів – Хургада (Єгипет);

Львів – Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Львів – Марса Алам (Єгипет);

Львів – Анталія (Туреччина);

Львів – Тіват (Чорногорія).

Компанія SkyUp виконуватиме перельоти за цими напрямками не менше одного разу на тиждень або не менше трьох разів на місяць.

Польоти дозволено з 27 березня. Дія дозволів до 29 жовтня. На офіційних сайтах обох компаній наразі ще немає інформації про ці рейси.

Зазначимо, що через епідемію коронавірусу львівський аеропорт майже два роки працює у режимі карантинних обмежень. Але авіакомпанії поступово відновлюють регулярні рейси зі Львова та анонсують нові напрямки. ZAXID.NET пропонує дізнатися, куди можна полетіти зі Львова взимку.