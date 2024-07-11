Найкраща профілактика поширення шкідників чорної смородини – своєчасний догляд

Хоч чорна смородина не потребує надмірного догляду, шкідники все одно полюбляють рослину, особливо перед достиганням ягід. Які шкідники найчастіше вражають кущі смородини, пише «Зелена садиба».

Зі шкідників на чорній смородині найчастіше зустрічаються:

попелиці (листкова галова та пагонова). З ними можна боротися простим ошпарюванням кущів чорної смородини, до набухання бруньок або обробками настоями часнику, перцю, тютюну, біо- та хімінсектицидів;

гусінь агрусової вогнівки, яку можна вручну струшувати з куща для знищення;

гусінь смородинової скляниці, з якою можна боротися лише вирізанням пагонів і профілактичною обробкою біо- чи хімінсектицидами;

галиці (пагонова, смородинова листова, смородинова квіткова). Для їх зупинки потрібно ретельно обробляти землю, вирізати пошкоджені гілки, проводити обприскування настоями перцю, часнику чи системних інсектицидів;

щитівки (комовидна та вербова), що вимагають вчасного видалення пошкоджених гілочок і обробки інсектицидами;

смородиновий бруньковий кліщ. Його поширення можна зупинити, вищипуючи пошкоджені бруньки або обприскуючи кущі розчином колоїдної сірки до і після цвітіння;

павутинні кліщі, з якими боротися можна і видаленням пошкоджених пагонів, і інсектицидами.

Профілактика

Найкраща профілактика поширення шкідників чорної смородини – своєчасний догляд. Розпушуйте ґрунт, в тому числі у міжряддях, мульчуйте, вчасно підливайте кущі, не забувайте про підживлення, обрізку уражених пагонів. І обов’язково знищуйте рослинні рештки, збирайте все листя й сміття з-під кущів.