На ринку праці в Україні існує критичний брак кадрів, особливо – робітничих спеціальностей. Однією з головних причин цього є мобілізація – підприємство без працівників не може працювати. Збройні сили України також постійно потребують людей, щоб стримувати ворога і звільняти від нього нашу територію. Від роботи ЗСУ залежить саме існування України.

Щоб підтримувати мобілізацію і водночас мати гроші в бюджеті, в Україні у 2023 році запровадили можливість бронювання спеціалістів. Щоб бізнес міг забронювати важливих для своєї роботи людей, він має отримати статус критично важливого для роботи інфраструктури та економіки підприємства.

Як бронювання виглядає на практиці, як воно впливає на фінанси компаній і перед якими дилемами ставить їхніх керівників, ZAXID.NET запитав у СЕО бренду Metrum Group Ігоря Шиби. Чи можна досягти балансу між економікою і війною?

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Щоб отримати статус критично важливого підприємства і мати змогу забронювати від мобілізації частину військовозобов’язаних працівників, бізнес має відповідати певним вимогам.

Уряд встановив сім критеріїв критичності. Наприклад, підприємство має сплачувати у рік не менше 1,5 млн євро податків і зборів у гривневому еквіваленті і не мати жодної копійки заборгованості перед бюджетом. Або ж залучати значні суми валюти в країну – не менше 32 млн євро на рік. Працівники компанії мають отримувати зарплату, що не нижча за середню по регіону. Ще один варіант – бути важливим, на думку місцевої влади, підприємством для громади.

Для отримання статусу критично важливої компанія мати відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв.

«Це дуже складно насправді. Коли з’явилась можливість бронювання працівників, ми сіли і все порахували. У нас було два варіанта – або ми бронюємо людей, яких все менше і менше, збільшуємо собівартість послуг і значно зменшуємо рентабельність, або ми закриваємо бізнес. Закриватися ми не хотіли», – розповідає Ігор Шиба.

Ігор Шиба, CEO компанії Metrum GroupMetrum Group

Бренд Metrum Group працює в галузі будівництва та супутніх послуг. Це чи не найперша в Україні компанія, що надає клієнтам повний спектр послуг і не залучає для цього сторонніх підрядників. Ідеться про будівництво і управління нерухомістю, про купівлю та оренду нерухомості, ремонтні, дизайнерські та клінінгові послуги.

«Надання повного спектру послуг впливає на їхню ціну. Коли все робить одна компанія, не потрібно утримувати великий штат директорів і бухгалтерів, кілька офісів. Це впливає на вартість. А ще це сильно впливає на комфорт клієнта – в одному офісі ми допоможемо купити квартиру, зробити в ній ремонт, поприбирати і здати її в оренду», – пояснює Ігор Шиба.

Metrum Group залучена в будівництво торгових і офісних центрів, житлової нерухомості і співпрацює з низкою великих замовників, як-от ГалЖитлоБуд, LEV Development, Resident development.

Працівників бронюємо, керівництво – воює

Компанія Metrum Group напередодні 24 лютого 2022 року мала ще трьох топ-менеджерів, окрім Ігоря Шиби. Один із них пішов на війну одразу після вторгнення, інший – на початку 2023 року. Залишилося двоє топ-менеджерів.

«Це був їхній вибір, хоча вони розуміли, що компанії буде важко. Коли сталося вторгнення, мало хто думав про долю бізнесу, всі думали про долю країни. Вже потім задумались, як це поєднати, бо інакше нереально вижити», – говорить Ігор Шиба.

Працювати одному за двох – це страшенний тиск, говорить CEO, якому в лютому 2022 року був 21 рік. Та водночас це загартовує і вчить без вагань ухвалювати потрібні рішення. Наприклад, оптимізувати структуру компанії, щоб мати змогу зберегти працівників.

Якщо чотири року тому бренд мав близько 20 працівників, то сьогодні їх уже понад 200.

«Після того, як ми отримали статус компанії критичної інфраструктури, ми почали змінювати структуру підприємства. Ключових людей ми бронюємо. Зараз є 47 офіційно працевлаштованих саме в новій структурі, 46 з них – чоловіки, і щотижня ми збільшуємо цю цифру. 16 – заброньовані», – говорить Ігор Шиба.

В офісі компанії Metrum Group

Зараз компанія щомісяця сплачує 225 тис. грн податку тільки за найманих працівників. До кінця року штат зросте щонайменше до 150 людей, а, отже, в бюджет ітиме вже 750 тис. податків.

«І це без урахування ПДВ, що часом сягає 700 тис. в місяць, та інших податків і зборів», – говорить СЕО Metrum Group.

Окрім того, компанія працевлаштовує внутрішніх переселенців і людей з інвалідністю.

Між війною і економікою

Окрім фінансових питань, бізнесу під час війни доводиться вирішувати і моральну дилему. У сім’ї Ігоря Шиби усі, окрім нього, військові, його батько і брат – в ЗСУ. Водночас сам він часом має забирати працівників, які в процесі бронювання, із ТЦК. Військові, які там служать, у таких випадках питають, а хто ж тоді буде воювати.

«Пам’ятаю, виходжу з ТЦК, думаю, як забрати людей. Падає дощ. Я дивлюся в небо і не знаю, яке рішення буде правильним, просто розриває. Але у моєму колі дуже багато військових і вони кажуть, що підтримують нас. Це допомагає впоратися з емоціями», – розповідає Ігор Шиба.

Також допомагають почуватися краще соціальні проєкти, що втілює Metrum Group. Наприклад, компанія разом з іноземними партнерами відремонтувала приміщення у лікарні на Орлика, де допомагають дітям з нейропсихологічними розладами. Також – допомагає дітям з ДЦП через участь в благодійних аукціонах. Окрім того, безперервно триває передача на фронт автомобілів і дронів, участь в аукціонах для потреб армії тощо.



«Ми не з тих компаній, що кажуть “ми платимо податки і відчепіться”. Ми розуміємо сенси і намагаємося балансувати», – каже Ігор Шиба.

Де брати будівельників

Один з великих проєктів бренду Metrum Group, що реалізовувався вже під час повномасштабної війни, це бізнес-центр Vertycal у Львові. Це 14-поверхова скляна будівля, яку компанії, не без труднощів, вдалося звести за рекордні 9 місяців.

«Часом було дуже складно. Наприклад, люди їдуть на об’єкт і не доїжджають, бо їх зупинили працівники ТЦК. Але ми жодного разу не сказали замовнику, що, мовляв, вибач, людей забрали, ми зупиняємо роботи, шукай когось іншого», – розповідає керівник Metrum Group.

Компанія знаходила нових працівників, балансувала між різними проєктами, щоб на кожному вкластися в обумовлені терміни. Замовники, у свою чергу, розуміли, що зараз рамки мають бути ширшими, ніж це було до повномасштабної війни, додає Ігор Шиба.

«Наша мета – стати величезною будівельною компанією, що будує мега торгові й офісні центри, мега житлові комплекси. І ми показали себе добре, ми в реальній роботі заробили свою репутацію надійного партнера», – каже він.

Бізнес-центр Vertycal від Metrum Group

Людей компанія шукає скрізь, де тільки можливо. Досвід минулих років показав, що репутація хорошого роботодавця – це краще за рекламу.

«На об’єкті, зазвичай, працюють люди з кількох компаній. Вони, звісно, спілкуються. Якщо в одній компанії пів року не платять зарплату, а тут людина з іншої розповідає, що в неї все гаразд з виплатами, то працівник задумається і зателефонує туди, де краще. Як ми це врегульовуємо з іншими компаніями, це вже інше питання, але проблем у нас немає, ніхто не ображений», – розповідає Ігор Шиба.

Якщо говорити про кваліфікацію працівників, то в компанію часом приходять люди, які не мають деяких потрібних навичок. Для тих, хто хоче працювати, кваліфіковані досвідчені спеціалісти проводять навчання і контролюють роботу новачків. Також в межах компанії можна пройти перекваліфікацію, щоб вміти більше.

Переглянути фінансову модель

Війна показала, що, окрім структури компанії, варто також переглянути її фінансову модель.

«Ми проаналізували ринок, вивчили попит і буквально за місяць ухвалили рішення втілити не притаманний нам проєкт. Ідеться про будівництво котеджного готелю в Буковелі, що має запрацювати вже цього зимового сезону», – розповідає Ігор Шиба.

Цей проєкт стане своєрідною фінансовою подушкою Metrum Group. Щомісячний дохід від роботи готелю зможе перекривати видатки у складні місяці і підтримувати постійне розширення компанії. Водночас інвестори будуть знати, що компанія має гроші, а замовники будуть розуміти надійність такого партнерства.

«Мало хто в Україні працює за такою фінансовою моделлю. Зазвичай люди повертають прибутки в активи, але це може трагічно закінчитися у випадку якихось проблем», – каже СЕО Metrum Group.

Окрім проєкту в Буковелі, компанія мріє будувати власне житло у Львові. Цілком імовірно, говорить Ігор Шиба, що скоро Metrum Group анонсує щось грандіозне.

Попри війну, брак кадрів, збільшення навантаження, компанія Metrum Group зростала упродовж минулих років і планує робити це надалі. Головна порада Ігоря Шиби для інших бізнесів – добре рахувати перед тим, як щось вирішити.

«Мало просто забронювати людей, бо так всі роблять. Якщо не порахувати цифри в своїй компанії, через пів року можна побачити величезний податковий кредит і закритися», – говорить Ігор Шиба.

Бронювання – це не відкуп

Деякі люди, говорить Ігор Шиба, розцінюють бронювання працівників як відкуп багатих від служби в армії. Та це не так. Адже деякі «багаті» не воювали і раніше.

«Тоді вони купували фіктивні інвалідності, давали хабарі у ТЦК тощо. Гроші ішли в кишені певній кількості людей. Зараз всі ці гроші не осідають в приватних кишенях, а йдуть в держбюджет для пришвидшення перемоги у війні», – каже СЕО Metrum Group.

Він додає, що зараз компанія працює із дуже низькою рентабельністю, аби мати змогу сплачувати всі податки для бронювання ключових працівників. Підняти ціни на послуги неможливо, адже є ринок і ніхто не буде платити дорожче, коли інші пропонують дешевше. Тож лишається продовжувати розвиватися і чекати, поки ринок зросте.

«Ми далі нарощуємо обсяги, добираємо людей. Розуміємо, що труднощі тимчасові і ми, як сильна компанія, з ними впораємося, і все буде добре. Я оцінюю наш розвиток по тому, скільки роботи ми можемо зробити. Якщо у 2023 році це було 25 млн грн, то цього року хочу, щоб ми зробили на 40, 50 чи 100 млн грн. Якщо ми починали з одного проєкту, що робили рік, то зараз ми можемо взяти 5-7 проєктів на рік», – каже Ігор Шиба.