Найкраща людина, з якою ви можете проконсультуватися, щоб визначити, коли саме потрібно перековувати коня – це коваль

Регулярний догляд за копитами – ключовий елемент здоров’я коня. The Spruce Pets розповідає, як часто слід перековувати коня.

Яка стандартна частота перековування?

Найкраща людина, з якою ви можете проконсультуватися, щоб визначити, коли саме потрібно перековувати коня – це коваль. Він може порекомендувати тип підкови, графік та будь-яку корекційну роботу.

Як правило, коня потрібно перековувати приблизно кожні 6 тижнів. Існує кілька ознак, на які ви можете звернути увагу, щоб зрозуміти що підкови вашого коня потребують зміни:

Ослаблені цвяхи, які випирають зі стінки копита. Цвяхи, які, здається, виступають з черевика з нижньої сторони сильніше, ніж коли вони були вперше встановлені. Підкова розхитується або зовсім злітає. Копито починає переростати підкову та втрачає форму. Підкова стає надмірно тонкою або нерівномірно зношеною.

Хоча всі ці ознаки означають, що настав час для оновлення, не варто чекати, поки ви помітите одну з них. Замість цього, більшість з цих ознак вказують на те, що взуття носиться занадто довго.

Чому так важливо перековувати коня?

Підкови на копитах вашого коня потребують трохи більше догляду та уваги, ніж залишати коня босоніж. Копито росте з підковою, так само як ваші нігті ростуть, навіть якщо ви нафарбували їх. У міру того, як копито росте, підкова починає розхитуватись та навіть може відпасти з копита. Але регулярне обрізання та перекування копит допомагає підтримувати копита вашого коня в хорошому стані та належному балансі.