Швидкі тести допоможуть з'ясувати, людина захворіла на грип, коронавірус чи ГРВІ

З’явилися симптоми вірусного захворювання? Перша думка у більшості людей: «коронавірус». Відтепер не потрібно губитися в здогадах: грип, коронавірус чи ГРВІ? З 18 лютого медична лабораторія «Ескулаб» розпочала робити нове дослідження – швидкий тест на виявлення антигенів грипу А та В.

Швидкий тест може виявити антигени грипу типу А та В у зразках мазка із зіва, носа. Тож для тесту медсестра здійснює відбір матеріалу як з горла (зіву), так і носа. Цей тест зарекомендував себе високою чутливістю – 91.7%. З його допомогою можна визначити усі дев’ять штамів вірусу грипу В та більшість штамів вірусу грипу А. Результат готовий до 10 хв.

Тест-система дозволяє виявляти як одночасно грип А та В, так і кожний окремо. Принцип дії тесту такий, як і у тесту на антиген: одна контрольна смужка – людина не інфікована, смужка біля літери А – інфікована грипом А, біля літери В – інфікована грипом В і відповідно біля обох літер – інфікована грипом А та В.

Вартість нового дослідження в лабораторії – 300 грн. При замовленні онлайн діє знижка 10%, відповідно вартість становить 270 грн.

Окрім того, щоб вже знати точно інфікована людина грипом чи COVID-19, медична лабораторія «Ескулаб» також пропонує пакет «Експрес діагностика коронавірусу COVID-19 та вірусів грипу А+В», щоб пройти діагностику комплексно. Вартість пакету досліджень – 450 грн.

Тож тепер при перших проявах нежиті, болю в горлі, підвищеній температурі, людині не варто піддаватись паніці і мучитися у здогадках, чим саме вона інфікована. Достатньо здати новий тест в лабораторії «Ескулаб» та за лічені хвилини дізнатися, яка у неї недуга: грип, коронавірус чи ГРВІ. Знаючи, чим інфікований пацієнт, лікар зможе підібрати відповідне лікування, що допоможе швидше одужати.