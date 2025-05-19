У травні, під час активного росту, дерева потребують регулярного поливу

Щоб отримати багатий урожай абрикосів, важливо забезпечити деревам належний догляд, особливо в травні. Цей період є вирішальним для розвитку плодів, тому необхідно правильно організувати підживлення, полив та захист від шкідників. Детальніше про це все пише «24 Канал».

Підживлення абрикосів

До середини травня рекомендується підживити абрикоси азотними добривами, які сприяють активному росту пагонів. Оптимальним варіантом є комплексне мінеральне добриво. Для цього навколо дерева роблять заглиблення (близько 50 см) і вносять добриво у рідкому вигляді, дотримуючись рекомендованих доз.

Полив абрикосів

Полив є критично важливим для розвитку абрикосів. У травні, під час активного росту, дерева потребують регулярного поливу. У липні, за два тижні до дозрівання плодів, полив слід припинити, щоб плоди стали солодкими та соковитими. Молодим деревам (3-5 років) достатньо 5 відер води, а дорослим (від 7 років) – до 12 відер за один полив. Поливати слід вранці або ввечері, коли немає прямого сонця, щоб уникнути перегріву коренів.

Захист від шкідників

Абрикоси можуть бути уражені різними шкідниками та хворобами. Для боротьби з ними можна використовувати натуральні засоби:

розчин соди : у 10 літрах води розчинити 2 столові ложки соди та обприскати дерево для боротьби з личинками малинового жука;

настій з лушпиння цибулі: 200 г лушпиння залити 5 літрами окропу, настояти добу та обприскати дерево для захисту від шкідливих комах.

Ці заходи допоможуть зберегти здоров'я дерева та забезпечити гарний урожай.