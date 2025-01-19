Також важливо поливати фікус регулярно, але помірно, даючи ґрунту висихати на глибину 2–3 см між поливами

Фікус Бенджаміна – стильна кімнатна рослина, яка при правильному догляді стає справжньою прикрасою оселі. «Книга порад» розповідає, що навіть якщо ваш фікус виглядає чахлим, його можна відновити, дотримуючись основних правил догляду.

Вибір горщика

Горщик повинен бути на 2-3 см більшим за об’єм кореневої системи. Також потрібно передбачити отвори для стоку води та покласти на дно дренажний шар з керамзиту або дрібного гравію.

Ґрунт

Використовуйте спеціальний ґрунт для фікусів, який можна придбати в магазині. Він має бути пухким і легким, щоб забезпечувати кореням достатній доступ повітря і води.

Пересадка

Після пересадки не турбуйте рослину протягом 15–20 днів. У цей період не додавайте добрив, щоб коріння могло адаптуватися до нового ґрунту.

Прищипування

Регулярно прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати ріст бічних гілок. Завдяки цьому утвориться густа і гарна крона.

Розміщення

Обирайте світле місце, але уникайте прямого сонячного проміння. Найкраще розташувати горщик на північному підвіконні, але уникати кутів і протягів, тому що вони можуть нашкодити рослині.

Підживлення

У теплий період (весна-літо) підживлюйте фікус азотом, фосфором і калієм. А ось взимку підживлення не потрібне, щоб не перевантажувати рослину у період спокою.

Також важливо поливати фікус регулярно, але помірно, даючи ґрунту висихати на глибину 2–3 см між поливами.