Досвідчені городники радять приділити увагу кільком простим, але дуже важливим процедурам

Червень є одним із найважливіших місяців для вирощування перцю. Саме в цей період рослини активно нарощують зелену масу, зміцнюють кореневу систему та готуються до майбутнього плодоношення. Від правильного догляду на початку літа значною мірою залежить кількість і якість майбутнього врожаю. Що робити з перцем у червні, пише Gardening Know How.

Досвідчені городники радять приділити увагу кільком простим, але дуже важливим процедурам, які допоможуть рослинам залишатися здоровими та сформувати багато плодів.

Забезпечте регулярний полив

З настанням спекотних днів потреба перцю у волозі значно зростає. Молоді рослини особливо чутливі до пересихання ґрунту, а нестача води може призвести до уповільнення росту та опадання зав’язі.

Перець любить рівномірно вологий ґрунт, але не переносить застою води. У спекотну погоду рослини поливають кілька разів на тиждень, орієнтуючись на стан землі та кількість опадів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Подбайте про достатню кількість сонця

Перець належить до теплолюбних культур і потребує великої кількості світла. Для нормального розвитку йому необхідно щонайменше шість годин прямого сонячного освітлення на добу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Якщо кущі затіняють дерева, високі культури або споруди, урожайність може значно знизитися. За можливості рослини варто висаджувати на добре освітлених ділянках або усувати джерела надмірної тіні.

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників

На початку літа активізується багато комах, які можуть пошкоджувати листя, квіти та плоди перцю. Найчастіше на рослинах з’являється попелиця, яка висмоктує соки з молодих пагонів.

Щоб вчасно виявити проблему, кущі бажано оглядати хоча б один-два рази на тиждень. Особливу увагу варто приділяти нижньому боку листків, де часто ховаються шкідники.

Видаляйте перші квітки

Багато городників залишають перші бутони, сподіваючись швидше отримати плоди. Проте агрономи рекомендують видаляти ранні квітки, щоб рослина спрямувала сили на розвиток кореневої системи та пагонів.

Після такої процедури кущі стають міцнішими, краще розгалужуються та згодом формують більшу кількість плодів.

Використовуйте мульчу

Шар мульчі допомагає зберігати вологу, захищає коріння від перегрівання та стримує ріст бур’янів. Для цього можна використовувати солому, скошену траву або сухе листя.

Мульчу укладають навколо рослин, залишаючи невелику відстань біля стебла. Це дозволяє уникнути надмірного зволоження та розвитку грибкових захворювань.