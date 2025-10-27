Осінь – ідеальний час для пересадки півоній

Півонії тішать садівників своїми великими, запашними квітами, але їхнє цвітіння триває лише кілька тижнів. Щоб наступного сезону рослини знову подарували розкішні бутони, восени їм потрібно приділити трохи уваги. Саме цей період найкраще підходить для обрізання, мульчування, пересадки або поділу кущів. Що обов’язково потрібно встигнути зробити до зими, пише УНІАН.

Обрізка півоній

Коли листя півоній починає жовтіти й в’янути восени, це сигнал, що настав час для обрізки. Зазвичай її проводять у жовтні або листопаді, залежно від погоди, але важливо дочекатися, поки листя повністю висохне або побуріє. Не варто поспішати, занадто рання обрізка може послабити рослину. Після цвітіння півонії продовжують накопичувати енергію через фотосинтез, тож зелене листя ще працює на майбутнє цвітіння.

Осіння обрізка також допомагає уникнути поширення хвороб. Півонії часто уражають грибкові інфекції, зокрема борошниста роса, сіра гниль і ботритис. Збудники цих захворювань зимують на залишках листя, тому восени старе листя потрібно зрізати та видалити з ділянки.

Мульчування органічними матеріалами

Мульча допомагає зберігати вологу, пригнічує бур’яни й захищає кореневу систему від морозу. Це особливо важливо в регіонах із холодними зимами.

Для півоній найкраще використовувати природні матеріали – компост, перегній, солому або подрібнену деревину. Шар мульчі має бути завтовшки кілька сантиметрів, але не засипайте верхівку кореневої шийки, щоб уникнути загнивання.

Пересадка півоній

Осінь – ідеальний час для пересадки півоній. Коли рослина переходить у стан спокою (зазвичай з вересня по листопад), вона легше переносить пересадку.

Спочатку обріжте стебла, потім обережно викопайте рослину, роблячи широке коло навколо куща, щоб не пошкодити коріння. Перенесіть півонію разом із грудкою землі в підготовлену яму, розмістивши верхівку не глибше ніж на 2-3 см під поверхнею ґрунту. Перед засипанням землі можна додати трохи кісткового борошна, воно містить фосфор, який стимулює розвиток коренів. Після посадки рясно полийте та замульчуйте.

Поділ кущів півоній

Якщо ваші півонії ростуть на одному місці вже багато років, осінь – чудовий час для їхнього поділу. Це омолоджує рослину й допомагає отримати нові саджанці.

Для цього викопайте кущ, обережно струсіть із нього землю, щоб побачити бруньки, маленькі вічка на кореневій шийці. Гострим ножем або лопатою розділіть кореневу грудку так, щоб кожна частина мала 3-5 бруньок. Висадіть частини у добре освітлене місце, рясно полийте та замульчуйте.