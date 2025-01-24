Харчування і активність: як допомогти стерилізованому коту не набрати зайві кілограми
Ваш улюблений пухнастик добре знає, як випрошувати смаколики своїми жалісливими очима. Але якщо кіт стерилізований, варто замислитися: чи не зашкодить йому зайве частування? BestPet розповідає, що нещодавні ветеринарні дослідження показали, що ризик набрати зайву вагу у стерилізованих котів у 3,4 раза вищий, тому до вибору раціону та особливо ласощів варто поставитись відповідально.
Як змінюються потреби стерилізованих котів
Стерилізація викликає значні метаболічні зміни в організмі кота. Після процедури стерилізації у котів помітно знижується швидкість метаболізму, їм потрібно на 20-30% менше калорій, ніж раніше. Ці метаболічні зміни в поєднанні з потенційною зміною рівня активності створюють ідеальні умови для набору зайвої ваги.
Як підтримувати оптимальну вагу
Збалансований підхід до харчування включає:
Контроль порцій. Використовуйте мірні ложки або ваги, щоб точно зважувати порції їжі. Розділіть денну норму їжі на 3-4 менші порції, а після стерилізації зменшіть їх на 20-30% або змініть корм на спеціальний для стерилізованих тварин. Також корисно вести щоденний харчовий журнал, щоб відстежувати всю їжу та ласощі. Обмежте ласощі до 10% від добової калорійності раціону, щоб забезпечити збалансоване харчування.
Обмеження ласощів. Смаколики не повинні перевищувати 10% добової калорійності раціону кота. Обирайте здорові, низькокалорійні ласощі та пам'ятайте про розмір порцій. Важливо збалансувати ласощі з регулярними прийманнями їжі, відрегулювавши обсяг корму під час кожного приймання їжі, щоб компенсувати зайві калорії від ласощів.
Фізична активність. Заплануйте щонайменше дві 10-15-хвилинні ігрові сесії щодня, використовуючи інтерактивні іграшки. Також ви можете створити вертикальний простір за допомогою котячих дряпок і настінних полиць. Розмістіть миски з їжею та водою на різних поверхах або в різних кімнатах, щоб стимулювати вихованця до руху. Варто регулярно змінювати іграшки, щоб підтримувати інтерес вашого улюбленця.