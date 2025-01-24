Стерилізація викликає значні метаболічні зміни в організмі кота

Ваш улюблений пухнастик добре знає, як випрошувати смаколики своїми жалісливими очима. Але якщо кіт стерилізований, варто замислитися: чи не зашкодить йому зайве частування? BestPet розповідає, що нещодавні ветеринарні дослідження показали, що ризик набрати зайву вагу у стерилізованих котів у 3,4 раза вищий, тому до вибору раціону та особливо ласощів варто поставитись відповідально.

Як змінюються потреби стерилізованих котів

Стерилізація викликає значні метаболічні зміни в організмі кота. Після процедури стерилізації у котів помітно знижується швидкість метаболізму, їм потрібно на 20-30% менше калорій, ніж раніше. Ці метаболічні зміни в поєднанні з потенційною зміною рівня активності створюють ідеальні умови для набору зайвої ваги.

Як підтримувати оптимальну вагу

Збалансований підхід до харчування включає: